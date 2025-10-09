В школе Советской Гавани открыта Парта Героя

В школе № 3 им. А. И. Томилина в Советской Гавани открыли Парту Героя памяти Александра Петкова. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», право сидеть за ней получат ученики, которые показывают выдающиеся успехи в учебе, спорте и общественной жизни.
На мероприятии присутствовали мама Героя Елена Александровна, учителя, представители администрации города, общественники.
Учителя помнят его искренним, добрым человеком, который всегда готов был прийти на помощь. Он активно участвовал в военно-патриотических мероприятиях, был знаменосцем военно-спортивного объединения «Патриот», увлекался спортом. После школы стал студентом МГУ, поступив на факультет менеджмента.
Когда началась специальная военная операция, он не мог остаться в стороне и отправился на защиту интересов Родины.
Жизнь молодого человека трагически оборвалась 17 сентября 2024 года. Он похоронен на Аллее Героев в Хабаровске.
Указом Президента Российской Федерации за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга рядовой Александр Петков был награждён Орденом Мужества посмертно.
— Открытие парт является важным шагом в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма у подрастающего поколения, — подчеркнула заместитель главы Советско-Гаванского района по экономике Анна Пилипенко.
Подобные Парты Героев напоминают подрастающему поколению о подвиге старших товарищей и служат примером истинной любви к родной земле.