В школе Советской Гавани открыта Парта Героя

В школе № 3 им. А. И. Томилина в Советской Гавани открыли Парту Героя памяти Александра Петкова. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», право сидеть за ней получат ученики, которые показывают выдающиеся успехи в учебе, спорте и общественной жизни.