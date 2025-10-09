В УрФУ станет меньше платных мест для юристов и экономистов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) могут сократить число платных мест для будущих юристов и экономистов. Это нововведение планируют ввести уже в сентябре следующего года. Об этом рассказал и.о. ректора УрФУ Илья Обабков в программе телеканала «ОТВ».
Окончательное решение примут после того, как Министерство науки и высшего образования установит новые правила по набору на платные отделения вузов.
— Юристов и экономистов становится слишком много, и рынок труда для них переполнен. Поэтому сейчас важно, чтобы больше абитуриентов шли в инженерные специальности, которые считаются более сложными и перспективными, — пояснил Обабков.
При этом он уточнил, что элементы экономического образования никуда не денутся. Они станут частью подготовки других специалистов. Например, инженер, который разбирается ещё и в экономике, будет более ценным работником.
Илья Обабков также добавил, что такие изменения — это нормально. Университеты должны меняться в соответствии с запросами времени, но при этом они сохраняют свою фундаментальную основу. Это помогает готовить специалистов, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем.