В УрФУ станет меньше платных мест для юристов и экономистов

Илья Обабков также добавил, что такие изменения — это нормально. Университеты должны меняться в соответствии с запросами времени, но при этом они сохраняют свою фундаментальную основу. Это помогает готовить специалистов, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем.