В УрФУ станет меньше платных мест для юристов и экономистов

Будущих юристов и экономистов в УрФУ станет меньше.

Источник: Комсомольская правда

В Уральском федеральном университете (УрФУ) могут сократить число платных мест для будущих юристов и экономистов. Это нововведение планируют ввести уже в сентябре следующего года. Об этом рассказал и.о. ректора УрФУ Илья Обабков в программе телеканала «ОТВ».

Окончательное решение примут после того, как Министерство науки и высшего образования установит новые правила по набору на платные отделения вузов.

— Юристов и экономистов становится слишком много, и рынок труда для них переполнен. Поэтому сейчас важно, чтобы больше абитуриентов шли в инженерные специальности, которые считаются более сложными и перспективными, — пояснил Обабков.

При этом он уточнил, что элементы экономического образования никуда не денутся. Они станут частью подготовки других специалистов. Например, инженер, который разбирается ещё и в экономике, будет более ценным работником.

Илья Обабков также добавил, что такие изменения — это нормально. Университеты должны меняться в соответствии с запросами времени, но при этом они сохраняют свою фундаментальную основу. Это помогает готовить специалистов, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем.