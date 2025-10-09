Свыше 810 тысяч земельных участков пройдут переоценку в Омской области в 2026 году

«Самой большой группой земель, подлежащих оценке в 2026 году, станут земли населенных пунктов. Таких земельных участков в Омской области более 611 тысяч. Это земельные участки под частными домовладениями, гаражами, различными хозяйственными объектами, жилой застройкой. Вторая по количеству земельных участков группа содержит более 190 тысяч земельных участков. Это земли сельскохозяйственного назначения. Также будут оценены земли промышленности, лесного, водного фонда, земли запаса и особо охраняемых территорий», — говорится в сообщении ведомства.