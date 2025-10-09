Уроженка Владивостока даст сольный концерт на день рождения Приморья

В этом году Приморский край празднует свой 87-й день рождения. Юбилей будет ярким и душевным — 20 октября в Приморской краевой филармонии выступит певица Ляля Алексакова (18+), уроженка Владивостока. Начало концерта запланировано на 18:30, а его продолжительность составит около часа. Вход на мероприятие свободный для всех жителей и гостей края, но организаторы советуют пройти предварительную регистрацию на сайте «Афиша Владивостока». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.
Правительство Приморья поддержало творческую инициативу артистки, чьи песни давно стали частью культурной жизни Дальнего Востока. Певица выступит вместе с группой музыкантов и артистов. Откроет вечер необычное музыкальное представление «Кот моей души» с философским подтекстом. На сцене появятся гигантская кукла кота, а также образы «женщин ночи» и девушек в белых одеждах — балерины, певицы и скрипачки. Этот номер раскрывает внутренний мир артистки и обещает эмоционально вовлечь зрителей с первых минут.
В программе прозвучат как авторские песни, так и композиции, написанные вместе с другими музыкантами. Например, «Владивосток — мой любимый город» и «Из Владивостока» уже стали настоящими музыкальными визитками столицы Приморья. Особой трогательностью отличается песня «Счастье», которую артистка исполняет вместе со скрипачкой Людмилой Зализняк и гитаристом Андреем Матвеевым. Именно эти мелодии часто можно услышать в парках и у городского фонтана.
Концерт будет не только музыкальным, но и зрелищным. В зале будут работать фотограф и видеографы, поэтому гостям советуют надеть красивые наряды — у них будет возможность попасть в кадр. Среди других песен, запланированных к исполнению, — зажигательная новинка «Конь-огонь» и композиция «Шум прибоя», посвященная Приморскому краю. Также в программе танцевальные номера под песни Миши Комарова.
Отдельной трогательной историей станет постановка на песню «Весь мир». Это хореографический рассказ об отношениях отца и дочери. Зрители увидят, как они играют, как девочка взрослеет и уходит в компанию друзей, а потом возвращается, чтобы вывести папу из одиночества, завершив номер в общей гармонии.
После окончания шоу все желающие смогут сфотографироваться с артистами и взять у них автографы.