Уроженка Владивостока даст сольный концерт на день рождения Приморья

В этом году Приморский край празднует свой 87-й день рождения. Юбилей будет ярким и душевным — 20 октября в Приморской краевой филармонии выступит певица Ляля Алексакова (18+), уроженка Владивостока. Начало концерта запланировано на 18:30, а его продолжительность составит около часа. Вход на мероприятие свободный для всех жителей и гостей края, но организаторы советуют пройти предварительную регистрацию на сайте «Афиша Владивостока». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.