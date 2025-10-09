Екатеринбург вошел в список городов, куда россияне мечтают переехать

По данным 2ГИС, 47% жителей Екатеринбурга живут в пределах 15 минут пешком от всех четырех ключевых объектов, необходимых для комфортной жизни с собакой. Это почти вдвое меньше жителей, чем в Москве, где такой доступностью могут похвастаться 88% горожан, но существенно выше, чем в большинстве других городов.