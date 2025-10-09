Екатеринбург вошел в список городов, куда россияне мечтают переехать

«Каждый пятый опрошенный рассматривает возможность смены места жительства. Наиболее привлекательными направлениями респонденты называют Москву и Санкт-Петербург (32%), Краснодар, Сочи, а также Крым (21%), Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%)», — сообщает РБК.
Больше 70% опрошенных к основным преимуществам относят наличие общественных пространств и зон отдыха. Также важным для россиян является наличие магазинов. Ранее Екатеринбург вошел в тройку самых удобных для жизни с собаками городов России, уступив только Москве. Специалисты оценивали, насколько развита инфраструктура для владельцев питомцев в крупных городах, включая шаговую доступность зоомагазинов, ветеринарных клиник, площадок для выгула и dog-friendly кафе.
По данным 2ГИС, 47% жителей Екатеринбурга живут в пределах 15 минут пешком от всех четырех ключевых объектов, необходимых для комфортной жизни с собакой. Это почти вдвое меньше жителей, чем в Москве, где такой доступностью могут похвастаться 88% горожан, но существенно выше, чем в большинстве других городов.