Сыртланов: бойцы РФ ускоренно наступают в Днепропетровской области

Освобождение Днепропетровской области стоит на повестке дня, заявил aif.ru член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов.
Так он прокомментировал прорыв ВС РФ в село Алексеевка, где удалось в итоге закрепиться.
«Российские войска имеют тактические успехи на днепропетровском направлении, где уже несколько месяцев продолжаются их наступательные действия. Там выполняются задачи по расширению плацдарма и буферной зоны безопасности. Главная цель остается одна — демилитаризация и денацификация Украины. Поэтому освобождение Днепропетровской области тоже стоит на повестке дня», — сказал Сыртланов.
Он добавил, что закрепление российских войск в Алексеевке является важным успехом в тактическом плане и поможет взять под контроль другие населенные пункты и терриории.
Ранее блогер Юрий Подоляка рассказал, что подразделения ВС РФ заскочили в Алексеевку, воспользовавшись утренним туманом.
По его мнению, на данном участке линии боевого соприкосновения российские военные будут выдавливать боевиков ВСУ севернее реки Волчья и развивать наступление в северной части Запорожской области, а также на юге и юго-востоке Днепропетровщины, в том числе в направлении поселка Покровское и села Великомихайловка.