Сыртланов: бойцы РФ ускоренно наступают в Днепропетровской области

По его мнению, на данном участке линии боевого соприкосновения российские военные будут выдавливать боевиков ВСУ севернее реки Волчья и развивать наступление в северной части Запорожской области, а также на юге и юго-востоке Днепропетровщины, в том числе в направлении поселка Покровское и села Великомихайловка.