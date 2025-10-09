Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыртланов: бойцы РФ ускоренно наступают в Днепропетровской области

Российские войска имеют тактические успехи на днепропетровском направлении, где уже несколько месяцев продолжаются их наступательные действия.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Днепропетровской области стоит на повестке дня, заявил aif.ru член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов.

Так он прокомментировал прорыв ВС РФ в село Алексеевка, где удалось в итоге закрепиться.

«Российские войска имеют тактические успехи на днепропетровском направлении, где уже несколько месяцев продолжаются их наступательные действия. Там выполняются задачи по расширению плацдарма и буферной зоны безопасности. Главная цель остается одна — демилитаризация и денацификация Украины. Поэтому освобождение Днепропетровской области тоже стоит на повестке дня», — сказал Сыртланов.

Он добавил, что закрепление российских войск в Алексеевке является важным успехом в тактическом плане и поможет взять под контроль другие населенные пункты и терриории.

Ранее блогер Юрий Подоляка рассказал, что подразделения ВС РФ заскочили в Алексеевку, воспользовавшись утренним туманом.

По его мнению, на данном участке линии боевого соприкосновения российские военные будут выдавливать боевиков ВСУ севернее реки Волчья и развивать наступление в северной части Запорожской области, а также на юге и юго-востоке Днепропетровщины, в том числе в направлении поселка Покровское и села Великомихайловка.