Стали известны подробности пожара в автобусе в Хабаровском крае

Прокуратура проводит проверку ЧП.

В Советско-Гаванском районе проводится проверка после возгорания пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Инцидент произошёл 9 октября на остановке «Рассвет» в посёлке Заветы Ильича. Загорелся автобус № 106, выполнявший регулярный маршрут. Пассажиров в салоне не было, пострадавших нет. Как сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции, пожар начался в моторном отсеке.

Прокуратура намерена проверить, как соблюдались требования безопасности при организации перевозок. Особое внимание будет уделено проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.