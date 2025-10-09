Стали известны подробности пожара в автобусе в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском районе проводится проверка после возгорания пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Инцидент произошёл 9 октября на остановке «Рассвет» в посёлке Заветы Ильича. Загорелся автобус № 106, выполнявший регулярный маршрут. Пассажиров в салоне не было, пострадавших нет. Как сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции, пожар начался в моторном отсеке.
Прокуратура намерена проверить, как соблюдались требования безопасности при организации перевозок. Особое внимание будет уделено проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.