Стали известны подробности пожара в автобусе в Хабаровском крае

Инцидент произошёл 9 октября на остановке «Рассвет» в посёлке Заветы Ильича. Загорелся автобус № 106, выполнявший регулярный маршрут. Пассажиров в салоне не было, пострадавших нет. Как сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции, пожар начался в моторном отсеке.