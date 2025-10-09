Асфальт на улице Выставочной в Хабаровске начнут укладывать в ближайшее время

Улица Выставочная в Хабаровске вскоре станет доступна для проезда в асфальтовом исполнении. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в подрядной организации, работа по созданию верхнего слоя дорожного полотна начнется ориентировочно уже с 20-х чисел октября.
— До конца ноября нам необходимо завершить укладку асфальта на всем протяжении дороги — это около 500 метров, обустройство ливневой канализации и тротуаров. В этом году выезд на Краснореченскую будет разрешен только направо, — уточнил подрядчик.
Выполнение работ на улице Выставочной проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и рассчитано на два года. Так, в следующем году, с наступлением теплого периода, подрядная организация вернется на объект, чтобы установить здесь освещение, а также обустроить перекресток со светофором, таким образом автомобилисты смогут поворачивать также и налево.
Отметим, что улица Выставочная соединяет улицу Павла Морозова и Краснореченскую. Она считается дорогой- «дублером» Флегонтова.