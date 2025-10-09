Асфальт на улице Выставочной в Хабаровске начнут укладывать в ближайшее время

Выполнение работ на улице Выставочной проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и рассчитано на два года. Так, в следующем году, с наступлением теплого периода, подрядная организация вернется на объект, чтобы установить здесь освещение, а также обустроить перекресток со светофором, таким образом автомобилисты смогут поворачивать также и налево.