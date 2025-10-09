В России предложили запретить карманных уродцев с человеческими зубами

Иванов считает, что необходимо поручить экспертам, в том числе психологам и педагогам, провести тщательную проверку влияния таких образов на детскую психику. Общественников настораживает, что стирается граница между нормальным и пугающим, а уродство романтизируется. По мнению депутата, это может привести к искажению эмоционального восприятия, повышенной тревожности и неспособности различать подлинные культурные и нравственные ориентиры.