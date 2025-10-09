В МИД России повторили предупреждения Кремля по поводу передачи Tomahawk Киеву: вот что сказала Захарова

В итоге замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков был вынужден констатировать, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан. Это — «результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев». Дипломат сообщил: пока нет никаких конкретных договоренностей о дате и месте очередного раунда переговоров между представителями РФ и США.