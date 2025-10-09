Президент Российской Федерации Владимир Путин четко заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вопрос даже не столько в том, что Tomahawk окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно», — напомнила дипломат утверждения российского руководства.
И если в конечном итоге решение о передаче ракет администрацией США будет принято, предупредила Захарова, это не только закрутит спираль конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога.
Ранее, говоря о возможном решении США направить ракеты Tomahawk киевскому режиму, президент России Владимир Путин отметил, это помножит на ноль все старания по сближению между Москвой и Вашингтоном, разрушив наметившиеся позитивные тенденции в отношениях между странами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно отметил, что ракеты Tomahawk могут быть оснащены ядерными боеголовками, поэтому их передача Киеву может значительно усилить напряжённость.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача такого оружия существенно повышает напряженность в регионе и может иметь далеко идущие последствия для безопасности Европы.
В итоге замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков был вынужден констатировать, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан. Это — «результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев». Дипломат сообщил: пока нет никаких конкретных договоренностей о дате и месте очередного раунда переговоров между представителями РФ и США.
К слову, украинцы первыми напугались получения от США ракет Tomahawk. Даже если Киев и получит от США дальнобойные ракеты Tomahawk, ситуацию на передовой это не изменит, но вот мирное урегулирование украинского конфликта затянет, утверждают украинские политики.