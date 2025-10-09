Прилет 16 пассажирских самолетов задерживается в новосибирском Толмачево

По данным онлайн-табло, опоздания затрагивают по два рейса из Якутска и Минеральных Вод. Еще по одному рейсу задерживаются из Магадана, Хабаровска, Благовещенска, Норильска, Иркутска, Братска, Кызыла, Абакана, Кемерово и Нижневартовска. Отменены рейсы, следовавшие из Красноярска, Горно-Алтайска и Екатеринбурга.