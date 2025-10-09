Ричмонд
Израиль в рамках сделки не освободит участников нападения 7 октября и лидеров ХАМАС

Израиль отказался освобождать палестинских боевиков, причастных к нападению 7 октября 2023 года, а также лидеров ХАМАС, таких как Марван Баргути, в рамках достигнутых с движением соглашений. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник.

Согласно заявлению источника, соглашение не предусматривает освобождения террористов из элитного подразделения ХАМАС «Нухба», участвовавших в событиях 7 октября. Также не будут освобождены четверо ключевых фигур, освобождения которых требовал ХАМАС, в том числе Марван Баргути, говорится в сообщении.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».

Позже палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале движения, документ предусматривает вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи в анклав и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

