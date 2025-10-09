В Волгограде сняли ограничения на полёты после ночной атаки БПЛА

По его словам, временные ограничения, введённые ночью, были связаны с обеспечением безопасности полётов. Режим ограничений действовал с 02:43 по московскому времени. Уже к 05:51 движение воздушных судов восстановили.
«Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram.
По данным представителя ведомства, безопасность перелётов полностью восстановлена, аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области вспыхнули пожары на объектах ТЭК после падения обломков украинских беспилотников. Силы ПВО отразили массированную атаку, часть дронов сбили в воздухе. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что возгорания удалось быстро локализовать.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.