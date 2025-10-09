Ричмонд
Уральский боец UFC провела тренировку в зале легенды ММА

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC), спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска рассказала URA.RU, как проходит подготовка в бою, который пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В частности, она провела тренировку в спортивном зале легенды ММА Жозе Альдо.

Жозе Альдо открыл свой зал единоборств в Рио-Де-Жанейро.

«На океан сходили на тренировку, подышали чистым воздухом. В зал Жозе Альдо съездили по тренироваться и мир стал ярче! Подготовка проходит плавно, здесь началась акклиматизация, уже входим в норму потихоньку, но пока еще дышится не легко», — рассказала Алексеева.

2010 по 2015 год Жозе Алду был непобедимым чемпионом полулегкой весовой категории UFC. Защищал пояс на протяжении пяти лет 7 раз, от таких именитых бойцов, как Фрэнки Эдгар, Чед Мендес (дважды), Рикардо Ламас, Чон Чхан Сон (Корейский Зомби). 6 июля 2023 года в Лас-Вегасе бразилец Жозе Альдо был введен в международный зал славы UFC.