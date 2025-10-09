Уральский боец UFC провела тренировку в зале легенды ММА

«На океан сходили на тренировку, подышали чистым воздухом. В зал Жозе Альдо съездили по тренироваться и мир стал ярче! Подготовка проходит плавно, здесь началась акклиматизация, уже входим в норму потихоньку, но пока еще дышится не легко», — рассказала Алексеева.