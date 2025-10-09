Суд скоро начнет забирать долги без суда: как работает система

До вступления в действие Федерального закона № 448-ФЗ кредиторы должны были подавать иск в суд для взыскания задолженности, а затем, получив судебное решение, обращаться к судебным приставам для исполнения. В настоящее время порядок был упрощен: при отсутствии споров относительно наличия долга и его размера налоговые органы, опираясь на данные Единого налогового счета, направляют гражданину требование о погашении задолженности напрямую.