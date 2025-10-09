Против депутата-прогульщика Напсо возбудили уголовное дело

Представитель Управления делами президента РФ заявила в суде, что Напсо обязан был освободить квартиру в течение месяца после прекращения полномочий, но этого не сделал. Баранников отметил, что у Напсо, его детей и матери «фактически нет иного жилья на территории РФ». По его словам, экс-депутат сейчас в ОАЭ, где проходит лечение.