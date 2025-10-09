«Кто защитит пациента?»: В ГД РФ внесен законопроект об изменении процедуры ОМС

«Если мы передаем контроль качества медпомощи и защиты прав пациентов в территориальные фонды ОМС, мы лишаемся самой идеи контроля, и о независимой экспертизе можно просто забыть. Исполнитель и контролер в одном флаконе — это путь в никуда. Это приписки, занижения количества и тяжести дефектов, попустительство и так далее. Кто из глав регионов в здравом уме станет подавать отчеты на федеральный уровень, в которых будет информация о недостатках оказания медицинской помощи? А упразднение СМО, которые работают с жалобами пациентов, означает: нет проверок — нет и нарушений», — говорит член общественного совета по правам пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.