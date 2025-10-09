Башкирские онкологи совершили прорыв в изучении рака простаты

Ученые могут точно определить, какую роль играет каждая конкретная клетка в развитии болезни, и почему некоторые из них оказываются устойчивыми к терапии. Это открывает путь к обнаружению новых биомаркеров для ранней диагностики и уникальных «точек приложения» для лекарственных препаратов. Кроме того, становится возможным глубже изучить механизмы образования метастазов и понять, как мобилизуется иммунная система пациента в борьбе с опухолью. Полученные российскими специалистами данные лягут в основу разработки методов лечения рака простаты.