Минэкологии потребовало от челябинских заводов снизить выбросы

В Челябинске заводы приостановили часть производственных процессов.

Источник: Комсомольская правда

В Минэкологии Челябинской области прошло внеплановое совещание. Первый замминистра Сергей Лавров поручил представителям крупных заводов принять дополнительные меры, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Поводом стали погодные условия — штиль, туман и атмосферная инверсия. Из-за этого загрязняющие вещества скопились в приземном слое воздуха, и в некоторых районах Челябинска зафиксировали превышение допустимых норм. Несмотря на то, что предприятия уже сократили выбросы на 15−20%, этого оказалось недостаточно.

— Превышения все еще фиксируется, — сказал Сергей Лавров. — Нужно принять дополнительные меры к тому, что уже выполняется промышленниками сейчас по плану мероприятий при НМУ первой степени.

Сейчас часть производственных процессов остановлена на Челябинском металлургическом комбинате, Челябинском цинковом заводе, ЧЭМК, заводах «ТЕХНО» и других предприятиях. «Форвард Энерго» работает на минимальной мощности, чтобы лишь поддерживать подачу тепла и электроэнергии.

На МУП «ПОВВ» изменили график работы транспорта, усилили контроль за оборудованием и проводят дополнительные замеры выбросов.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что влажная уборка улиц будет продолжаться до наступления минусовых температур, чтобы максимально устранить пыль и улучшить качество воздуха.

