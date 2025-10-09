Минэкологии потребовало от челябинских заводов снизить выбросы

Поводом стали погодные условия — штиль, туман и атмосферная инверсия. Из-за этого загрязняющие вещества скопились в приземном слое воздуха, и в некоторых районах Челябинска зафиксировали превышение допустимых норм. Несмотря на то, что предприятия уже сократили выбросы на 15−20%, этого оказалось недостаточно.