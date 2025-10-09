Минэкологии потребовало от челябинских заводов снизить выбросы

В Минэкологии Челябинской области прошло внеплановое совещание. Первый замминистра Сергей Лавров поручил представителям крупных заводов принять дополнительные меры, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Поводом стали погодные условия — штиль, туман и атмосферная инверсия. Из-за этого загрязняющие вещества скопились в приземном слое воздуха, и в некоторых районах Челябинска зафиксировали превышение допустимых норм. Несмотря на то, что предприятия уже сократили выбросы на 15−20%, этого оказалось недостаточно.
— Превышения все еще фиксируется, — сказал Сергей Лавров. — Нужно принять дополнительные меры к тому, что уже выполняется промышленниками сейчас по плану мероприятий при НМУ первой степени.
Сейчас часть производственных процессов остановлена на Челябинском металлургическом комбинате, Челябинском цинковом заводе, ЧЭМК, заводах «ТЕХНО» и других предприятиях. «Форвард Энерго» работает на минимальной мощности, чтобы лишь поддерживать подачу тепла и электроэнергии.
На МУП «ПОВВ» изменили график работы транспорта, усилили контроль за оборудованием и проводят дополнительные замеры выбросов.
Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что влажная уборка улиц будет продолжаться до наступления минусовых температур, чтобы максимально устранить пыль и улучшить качество воздуха.