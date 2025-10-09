В Жамбылской области очищают водный канал протяжённостью 120 км

«Фурмановский обводной канал очень важен для нас. Он служит водопоем для скота, питает водой здешние сады и пастбища. Очистка канала имеет для нас большое значение. Сейчас ведется очистка объекта от слоя почвы толщиной в два метра и восстановление прибрежных территорий. Надеемся, что проводимая при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации работа поможет жителям Сарысуского и Созакского районов», — сообщил житель Мойынкумского района Темирлан Акбалаев.