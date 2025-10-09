В Жамбылской области очищают водный канал протяжённостью 120 км

В очистке Фурмановского обводного канала задействована специальная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков по каналу планируется очистить участок длиной более 70 км.
Механизированная очистка объекта повысит эффективность природоохранных попусков по реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе. Напомним, что с сентября прошлого года по апрель текущего года по реке Шу в Созакский район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.
Пропускная способность Фурмановского обводного канала — 45−50 кубометров в секунду, длина — 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.
Важность проводимых работ отмечают и местные жители.
«Фурмановский обводной канал очень важен для нас. Он служит водопоем для скота, питает водой здешние сады и пастбища. Очистка канала имеет для нас большое значение. Сейчас ведется очистка объекта от слоя почвы толщиной в два метра и восстановление прибрежных территорий. Надеемся, что проводимая при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации работа поможет жителям Сарысуского и Созакского районов», — сообщил житель Мойынкумского района Темирлан Акбалаев.