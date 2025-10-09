Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жамбылской области очищают водный канал протяжённостью 120 км

В Жамбылской области продолжается первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского обводного канала, по которому воды реки Шу направляются в Созакский район Туркестанской области. На сегодня очищен участок протяженностью 52 км, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

В очистке Фурмановского обводного канала задействована специальная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков по каналу планируется очистить участок длиной более 70 км.

Механизированная очистка объекта повысит эффективность природоохранных попусков по реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе. Напомним, что с сентября прошлого года по апрель текущего года по реке Шу в Созакский район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.

Пропускная способность Фурмановского обводного канала — 45−50 кубометров в секунду, длина — 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.

Важность проводимых работ отмечают и местные жители.

«Фурмановский обводной канал очень важен для нас. Он служит водопоем для скота, питает водой здешние сады и пастбища. Очистка канала имеет для нас большое значение. Сейчас ведется очистка объекта от слоя почвы толщиной в два метра и восстановление прибрежных территорий. Надеемся, что проводимая при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации работа поможет жителям Сарысуского и Созакского районов», — сообщил житель Мойынкумского района Темирлан Акбалаев.