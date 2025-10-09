Грязную воду в домах жителей Тополево объяснили… пожаром в Доме культуры

«Постоянно осадок, течет из крана не вода, а нефть. Ломаются стиральные машинки, бойлеры. В этой воде страшно умываться взрослым людям, не говоря о детях», «Мы уже замучались чистить ванны, раковины, все темнеет вокруг от воды. Я уже молчу про употребление воды внутрь, готовку и мытье посуды», — пишут местные.
В администрации Хабаровского муниципального района сообщили, что причиной ухудшения качества воды стал пожар в местном Доме культуры — воду для тушения взяли из системы холодного водоснабжения села, что привело к взмучиванию осадка.
«Причиной ухудшения качества воды стал пожар в доме культуры села Тополево, так как для ликвидации пожара из системы холодного водоснабжения села через специально оборудованные гидранты было произведено порядка пяти заправок для пожаротушения. Данные действия привели к взмучиванию осадка в системе водоснабжения — это экстренная и необходимая мера в чрезвычайных ситуациях», — отметили в администрации Хабаровского муниципального района.
Еще одной причиной загрязнения воды стали внеплановые отключения электроэнергии на водозаборе, из-за которых насосы резко отключались и включались, что также привело к гидроудару в системе и взмучиванию осадка.
«От таких ситуаций, к сожалению, невозможно застраховать систему. На сегодняшний день, согласно пробам воды, которые предоставили потребители, в большинстве домов ситуация нормализовалась и качество воды соответствует всем нормативам, но в некоторых домах в связи с особенностями внутридомовой системы водоснабжения проблема может оставаться еще какое-то время», — добавили в администрации.
Между тем местные отмечают, что пожар здесь ни при чем — проблемы с водой в селе наблюдаются уже несколько лет. Решение, по мнению жителей Тополево, одно — замена всей системы водоснабжения. Пока же жителям готовы лишь сделать перерасчет.