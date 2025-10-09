Апокалипсис по-русски: Учёный рассказал, какие города России смоет океан

Учёный добавил, что в северных и дальневосточных регионах тоже не всё спокойно: опасность грозит Варандею, Нарьян-Мару, Салехарду и порту Находка. Он уточнил, что при неблагоприятном сценарии уровень океана может подняться на 1,3 метра к 2100 году и на 5,6 метра к 2300-му. Причиной такого явления специалист назвал таяние ледников и прогрев глубинных слоёв океанов, из-за чего вода буквально «расширяется» и поглощает сушу.