Мошенники под видом медиков стали обманывать пенсионеров

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей, представляясь сотрудниками поликлиник.
По данным МВД, злоумышленники звонят пенсионерам якобы для пересдачи анализов и выманивают их персональные данные.
Далее жертвам звонят лжесиловики, обвиняя их в финансировании запрещенных организаций. Для «пресечения действий злоумышленников» пенсионерам предлагают перевести деньги на «безопасный счет».
По этой схеме уже пострадала 89-летняя женщина, которая потеряла 80 тысяч рублей. В ее случае аферисты использовали сообщницу, которая принесла сумки для денег, а затем мужчина забрал «посылку» с наличными, передает РИА Новости.
Ранее пожилая женщина, проживающая в Москве, продала свою квартиру и передала деньги курьеру. Пенсионерка лишилась жилья и 28 миллионов рублей. Полицейские нашли пособника аферистов и возбудили в его отношении уголовное дело.
78-летний житель столицы отдал аферистам свыше 84,5 миллиона рублей. Он общался с мошенниками на протяжении полугода. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, а затем Центрального банка РФ, убедили пенсионера собрать все свои сбережения и передать их курьерам для «сохранности».