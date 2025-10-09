Ричмонд
Стало известно, кто чаще всего просил временное убежище в РФ в 2025 году

РИАН: Граждане Сирии и Украины чаще других запрашивали временное убежище в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Сирии и Украины стали основными категориями заявителей на временное убежище в России в 2025 году, о чем свидетельствуют статистические материалы, имеющиеся у РИА Новости. Так, среди 4111 человек, обратившихся за временным убежищем в Россию с января по июнь, сирийские граждане составляют 1841 заявителей, что указывает на их значительную долю в общем потоке.

При этом, на второй позиции по количеству обращений находятся граждане Украины. Общее число украинских граждан, подавших ходатайства о предоставлении временного убежища в России за указанный период, достигло 1440 человек.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии продлили статус защиты S для украинских беженцев до марта 2027 года, однако теперь он доступен только тем, кто проживал в зонах военных действий.