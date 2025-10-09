Тайна пропавших Усольцевых: эксперты рассказали о шансе выжить в диком лесу

Эксперты по выживанию объясняют, какие ошибки совершают туристы и почему самое главное в диком лесу — сухие спички и спокойствие.
Сергей Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились на короткую прогулку к скалам Буратино — популярному туристическому месту неподалёку от посёлка Кутурчин. Они не собирались далеко уходить: сказали работникам базы отдыха, что пройдут до горы и вернутся через три часа. Однако, после этого семью не видел никто. Машину нашли на окраине посёлка, но следов самих туристов — до сих пор нет.
Поиски, в которых задействована авиация, а также сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, ведутся уже несколько недель. Сложная горно-лесная местность, курумники, буреломы, болота, резкая смена погоды — всё это делает задачу чрезвычайно трудной. Что же могло произойти с опытным туристом и его близкими, и какие уроки стоит извлечь каждому, кто собирается в лес?
«Главный враг — холод».
Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов считает, что в нынешних условиях главную опасность для потерявшихся представляет не зверь и не голод, а осенняя стужа.
«Спасать пропавшую семью в нынешних погодных условиях в тех краях сейчас может только костёр. Если у туристов не было с собой ни спичек, ни зажигалок, то первой же ночью их могло уже деморализовать как минимум, максимум — кого-то из них убить. В первую очередь как раз гибнут дети, которые быстрее всех замерзают, спасти может только внешний источник тепла», — объясняет специалист.
По его словам, для выживания необходимо сразу оценить обстановку и не пытаться «вырваться любой ценой».
«Важно уметь вовремя остановиться, понять, что больше не знаешь, куда двигаться, и остаться на месте, чтобы дожидаться спасателей. То есть найти удобную площадку, где можно развести костер и обустроить укрытие, настил из веток, лапника. Задача пропавших — собирать дрова, собирать осадки в виде дождя или снега, по возможности кипятить воду, чтобы пить ее теплой, делать такой отвар из коры. А запас продуктов распределить так, чтобы их растянуть на как можно больший срок», — советует Халилов.
Самая опасная ошибка — ошибка опыта.
Знакомый главы семьи, альпинист Александр Дымов, рассказал, что Сергей Усольцев был сильным, выносливым человеком, но склонным к спонтанности. Он хорошо знал тайгу, рядом с которой вырос. Это могло придать главе семьи самоуверенности.
«У него всегда всё с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то ещё, то если к нему зайти в момент выезда, у него на столе только билеты на самолёт. Для него главное — драйв. Проработка маршрута, подбор экипировки — это не его вообще», — говорит Дымов.
По его мнению, этот раз мог стать фатальным сочетанием спешки и уверенности в собственных силах.
«Он сильный, мощный человек, участвовал в сложных сплавах, но мог что-то упустить из вида, не подрассчитать, что-то забыть», — добавил альпинист.
Эксперты отмечают: именно чрезмерная самоуверенность часто становится причиной трагедий. Опытные туристы расслабляются, полагаясь на навыки, и пренебрегают базовыми правилами — взять запасную одежду, средство связи, спички в водонепроницаемой упаковке.
Поворот не туда.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отмечает, что в подобных случаях исход зависит от мелочей.
«Если глава семьи или супруга позаботились о походе, взяли с собой определённый запас пищи, одежду, воду, спички и так далее, то при более-менее приемлемом сценарии шансы, что их найдут, довольно высокие. Возможно, они остаются в каком-то месте, где теплее, где легче поддерживать огонь, есть та же вода», — говорит он.
Щетинин подчёркивает: потеряться можно по множеству причин — от резкой смены погоды до банального человеческого фактора.
«В условиях тумана или дождя потерявшиеся могут запросто свернуть не туда. Если тропа была оборудованная, может быть, пропустили указатель. Вариантов может быть много», — добавляет спасатель.
Кстати, по данным МЧС, в тот день около трёх часов дня в районе Кутурчина действительно пошёл сильный ливень, а затем начался снегопад. Вода, температура которой близка к нулю, опаснее мороза: промокшая одежда лишает тело тепла в считанные минуты.
Версии и гипотезы.
Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин, участвующий в анализе обстоятельств пропажи, исключил нападение диких зверей.
«Медведи групповыми нападениями не славятся. Они вместе ни на кого не нападают. К тому же начало октября — период, когда медведи уходят в спячку и максимально пассивны», — пояснил он.
По мнению эксперта, возможны два сценария: семья сбилась с пути из-за ухудшения погоды или столкнулась с «человеческим фактором».
«Человеческий фактор нельзя исключать. Основная причина происшествий — встреча с недружелюбными людьми», — сказал Алешкин.
А вот почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников предположил, что семья могла попасть в болотистую зону.
«Могли выйти на болото и провалиться в трясину. Если это произошло, то их уже не найдут… Провалиться всей семьёй вполне реально, ведь они идут друг за другом. Одного затянуло, другие будут вытаскивать, и их затянет», — сказал охотник.
Главные ошибки туристов, которые могут стать смертельными.
Почти все эксперты сходятся во мнении: большинство трагедий в лесу происходит не из-за чрезвычайных обстоятельств, а из-за человеческих просчетов.
Вот лишь несколько типичных ошибок.
Недооценка маршрута.
Даже короткая прогулка может обернуться бедой, если не изучить карту, не проверить прогноз погоды и не сообщить близким о своих планах. Усольцевы никому не сообщили о своих планах, включая ближайших родственников. Если бы они сообщили примерное направление, радиус поисков можно было бы сузить.
Отсутствие элементарного снаряжения.
Спички, нож, фонарь, компас и запасная тёплая одежда весят немного, но могут спасти жизнь. Минимальный набор для выживания должен быть с собой даже на прогулке в пригородном лесу.
Паника при потере ориентира.
Потеряв тропу, многие начинают метаться, тем самым только уходя дальше от возможного спасения. Лучше остаться на месте, развести костёр и ждать помощи.
Переоценка собственных сил.
Опытные туристы часто идут на риск, беря с собой детей или неподготовленных спутников, полагаясь на интуицию вместо планирования. С детьми можно ходить только по безопасным, знакомым маршрутам, при стабильной погоде и с достаточным запасом сил и одежды.
«Костёр — символ надежды».
Специалисты подчёркивают: огонь — главный союзник в борьбе за жизнь. Он не только согревает, но и поддерживает морально.
«Людей находили и через две недели, и больший срок. Если пропавшие могут развести костёр — выживут. Если они костёр развести не могут, их убьёт холод», — сказал Халилов.
История семьи Усольцевых, по словам экспертов, стала напоминанием каждому, кто идёт в лес, что даже короткий поход требует подготовки. В тайге нет мелочей: каждая спичка, каждый грамм одежды и каждая минута здравого смысла могут стать решающими.
Как сказал один из спасателей, участвующих в поисках: «Природа не прощает беспечности, но всегда помогает тем, кто к ней приходит с уважением и знанием».