Тайна пропавших Усольцевых: эксперты рассказали о шансе выжить в диком лесу

«Спасать пропавшую семью в нынешних погодных условиях в тех краях сейчас может только костёр. Если у туристов не было с собой ни спичек, ни зажигалок, то первой же ночью их могло уже деморализовать как минимум, максимум — кого-то из них убить. В первую очередь как раз гибнут дети, которые быстрее всех замерзают, спасти может только внешний источник тепла», — объясняет специалист.