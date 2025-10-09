ЦТАК: певец Shaman снова приехал в КНДР

Российская делегация прибыла в столицу КНДР 8 октября. В состав группы вошли заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN), певица Александра Воробьёва, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, а также художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова. Российские исполнители примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к юбилею правящей партии.