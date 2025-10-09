Вычислят и уничтожат: Алехин сказал, каким будет ответ за Маслову Пристань

«HIMARS, который еще буквально несколько дней назад бил по Белгороду, располагался в пригороде Харькова. Противник на колесном шасси занимал позицию, отстреливался и тут же уезжал. Так вот, пару дней назад по официальным сводкам Минобороны установки HIMARS и MLRS были уничтожены на стыке Харьковской и Сумской областей, а еще несколько дней назад была уничтожена установка HIMARS в районе населённого пункта Средний Бурлук, севернее Купянска. Поэтому американские РСЗО украинцы сейчас как зеницу берегут», — сказал Алёхин.