Вычислят и уничтожат: Алехин сказал, каким будет ответ за Маслову Пристань

ВСУ 8 октября нанесли удар по гражданским объектам Белгородской области. При атаке поселка Маслова Пристань Шебекинского района частично было разрушено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, к сожалению, не обошлось без жертв. Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин рассказал, чем и откуда бил противник.
Три человека погибли.
«Поселок Маслова Пристань находится в живописном месте между Белгородом и Шебекино, ближе к берегу Белгородского моря. Там располагается жилищный кластер, включающий физкультурно-оздоровительный комплекс, который был построен и введен в эксплуатацию в 2014 году. Вот туда и прилетело», — сообщил Алёхин.
Эксперт отметил, что атака ВСУ на ФОК была совершена в тот момент, когда начались занятия.
«Сигнал ракетной опасности прозвучал в 9:10 утра, а в 9 часов в комплексе начинались занятия одной из секций. Здание было частично разрушено, и под завалами могли находиться люди», — предположил Алёхин.
Кроме того, рядом с ФОКом расположен пятиэтажный жилой дом, фасад которого был поврежден, также были выбиты стекла.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Кроме того, еще 11 мирных граждан получили ранения.
Били «Градом» и «Ураганом».
Поселок Маслова Пристань и расположенный на его территории в физкультурно-оздоровительный комплекс мог быть атакован из РСЗО «Ураган» или «Град», считает Алёхин.
«По моей информации, минимум два снаряда попали, остальные были сбиты. То есть, видимо, выпускался пакет», — сказал Алёхин.
Военный эксперт подверг сомнению опубликованную информацию о том, что удар наносился из HIMARS.
«HIMARS, который еще буквально несколько дней назад бил по Белгороду, располагался в пригороде Харькова. Противник на колесном шасси занимал позицию, отстреливался и тут же уезжал. Так вот, пару дней назад по официальным сводкам Минобороны установки HIMARS и MLRS были уничтожены на стыке Харьковской и Сумской областей, а еще несколько дней назад была уничтожена установка HIMARS в районе населённого пункта Средний Бурлук, севернее Купянска. Поэтому американские РСЗО украинцы сейчас как зеницу берегут», — сказал Алёхин.
При этом он напомнил, что на вооружении украинской армии еще находятся советские РСЗО «Град» и «Ураган», и, вероятно, именно ими и были совершены атаки.
Удар наносился из Харьковской области.
Военный эксперт выразил уверенность, били ВСУ по белгородскому поселку с территории Харьковской области.
«Удар наносился из приграничья, с мест, которые ближе к Шебекинскому району. Это граница Харьковской и Белгородской областей, там от Волчанска до Шебекина буквально 7−10 километров. Линия боестолкновений ведь еще не выровнена», — сказал Алёхин.
Поэтому противник, добавил собеседник издания, используя местность, овраги, леса, часто ведет обстрел не только из ствольной артиллерии.
«Шебекинский округ буквально две недели назад обстреливали танки из закрытых огневых позиций», — напомнил Алёхин.
Военный эксперт выразил уверенность, что все установки, которые применялись при атаке на белгородский поселок, будут вычислены и уничтожены.
«Есть же средства разведки, в том числе и артиллерийской, есть оперативная информация с мест. Работают и наши разведгруппы, и группы спецназа на земле в приграничье и на территории юго-востока и севернее Харькова. Вся информация суммируется, вычисляется место дислокации вооружения противника, затем даётся установка на ведение огня. Используется авиация, РСЗО или дальнобойная артиллерия», — подытожил Алёхин.