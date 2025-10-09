С 2026 года договор на подачу воды в Казахстане будет заключаться только в онлайн формате

Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему.