С 2026 года договор на подачу воды в Казахстане будет заключаться только в онлайн формате

Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, причина — борьба с «черным рынком» воды.
Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему.
Мы должны точно знать, сколько воды получил и сколько заплатил каждый водопользователь, подчеркнул он.
Нужно избавиться от посредников. Со следующего года все договоры должны заключаться в электронном виде. Принимать оплату также нужно в электронном виде. Нужно перестать ходить по каналам и собирать деньги с аграриев.
Сейчас разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью данной системы РГП «Казводхоз» будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня.
Минводы рассчитывает, что пилотное внедрение биллинговой системы заработает в ноябре 2025 года.