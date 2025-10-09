Ричмонд
С 2026 года договор на подачу воды в Казахстане будет заключаться только в онлайн формате

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. В Казахстане с 1 января 2026 года договоры между РГП «Казводхоз» и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате.

Источник: Sputnik.kz

Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, причина — борьба с «черным рынком» воды.

Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему.

сказал глава ведомства Нуржан Нуржигитов

Мы должны точно знать, сколько воды получил и сколько заплатил каждый водопользователь, подчеркнул он.

Нужно избавиться от посредников. Со следующего года все договоры должны заключаться в электронном виде. Принимать оплату также нужно в электронном виде. Нужно перестать ходить по каналам и собирать деньги с аграриев.

отметил министр

Сейчас разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью данной системы РГП «Казводхоз» будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня.

Минводы рассчитывает, что пилотное внедрение биллинговой системы заработает в ноябре 2025 года.