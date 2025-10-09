Ричмонд
В Иркутске ищут перевозчика на маршрут № 7к, который ходит из Первомайского

Транспортную компанию будут искать до 5 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ищут перевозчика на маршрут № 7к. Он ходит по направлению «микрорайон Первомайский — плотина ГЭС — Центральный Рынок — микрорайон Первомайский».

— Дело в том, что предыдущий перевозчик отказался работать на маршруте из-за дефицита водителей, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Как сообщается на сайте городской администрации, искать транспортную компанию будут до 5 ноября 2025 года включительно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре скорректируют маршруты автобусов № 454 и 455 в микрорайоне Березовом. Это связано с тем, что жители постоянно жалуются на неудобства, вызванные текущей схемой движения.