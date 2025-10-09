В Иркутске ищут перевозчика на маршрут № 7к, который ходит из Первомайского

В Иркутске ищут перевозчика на маршрут № 7к. Он ходит по направлению «микрорайон Первомайский — плотина ГЭС — Центральный Рынок — микрорайон Первомайский».
— Дело в том, что предыдущий перевозчик отказался работать на маршруте из-за дефицита водителей, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Как сообщается на сайте городской администрации, искать транспортную компанию будут до 5 ноября 2025 года включительно.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре скорректируют маршруты автобусов № 454 и 455 в микрорайоне Березовом. Это связано с тем, что жители постоянно жалуются на неудобства, вызванные текущей схемой движения.