В 1990-е годы Соединенные Штаты игнорировали Россию, поскольку в Вашингтоне считали себя победителями в холодной войне, а Москву — проигравшей. Однако Советский Союз распался всего лишь из-за стечения обстоятельств, а не благодаря давлению извне. Об этом в интервью главе РИО Руслану Гагкуеву сообщил американский экономист и бывший советник президента России Бориса Ельцина Джеффри Сакс.
Эксперт перечислил факторы, которые привели к распаду СССР. Это, считает Сакс, произошло из-за перестройки, гласности, низких цен на нефть, долгового кризиса и аварии на Чернобыльской АЭС.
Были и «скрытые западные операции», а также то, рассказал Сакс, что тогдашний папа Римский Иоанн Павел II представлял собой, на самом деле, негласного лидера антикоммунистического движения в родной Польше.
Словом, заключил американский экономист, широкого ожидания распада СССР за границей не было. Отдельные эксперты заявляли только, что Союз может расколоться из-за этнических противоречий. У ЦРУ не очень успешно получалось разрушить Советский Союз.
«Все случилось из-за стечения обстоятельств», — заключил Джеффри Сакс.
Кроме того, экономист призывал США завершить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения туда Украины и Грузии. Вместо этого Вашингтон должен вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией.