Бывший советник Ельцина перечислил факторы распада СССР: все случилось из-за стечения обстоятельств

Не так давно Сакс заявил, что структура ЕС достаточно хрупкая, не исключено, что Евросоюз может развалиться. Хотя сохранение альянса и его модернизация пошла бы на пользу как Европе, так и мировому сообществу в целом. Но европейские политики упорно не видят приближения катастрофы.