Мошенники обманывают пенсионеров по новой схеме со сдачей анализов

Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что им нужно заполнить анкету для повторной сдачи анализов. Затем к жертвам якобы обращаются «силовики», обвиняющие их в финансировании запрещённых организаций. После этого мошенники предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».