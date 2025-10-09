Клумбы и цветники начали убирать в Хабаровске

В Хабаровске начали уборку клумб и цветочных конструкций, размещённых вдоль проезжей части на красных линиях. Сейчас специалисты занимаются удалением растительности из горшков и подготовкой цветников к зимнему периоду, сообщает пресс-служба городской администрации.
После завершения работ в центре города бригады перейдут к уборке клумб в других районах. Объём работ увеличился, так как цветов в Хабаровске в 2025 году высадили вдвое больше, чем в прежние годы.
Подготовку городских цветников планируют завершить до начала стойких заморозков, чтобы сохранить порядок и обеспечить уход за растениями в следующем сезоне.