Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 9 октября 2025: Ливни накрыли Молдову — когда вернётся тепло; новые правила пересечения границы с ЕС для граждан Молдовы — ждать на границе до 10 часов; в Молдове ру

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 9 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 9 октября 2025:

1. Где же оно, «бабье лето»: Ливни накрыли Молдову — синоптики о том, когда вернётся солнце и тепло.

2. К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!

3. В Молдове рухнула финансовая пирамида, в которой участвовали политики, силовики и прокуроры: Люди потеряли десятки миллионов евро.

4. Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.

5. Правительство Молдовы объявило о выдаче компенсаций за электроэнергию аж на два месяца: О том, сколько будет стоить свет — не уточняется.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.

В ходе проверки тетрадей на полях и обложках у многих ребят обнаружены нацистские свастики и руны (далее…).

Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.

Эксперты по недвижимости утверждают, что основной причиной низких продаж являются чрезвычайно высокие цены на жилье (далее…).

Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.

Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше