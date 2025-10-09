Топ-5 главных новостей в Молдове 9 октября 2025: Ливни накрыли Молдову — когда вернётся тепло; новые правила пересечения границы с ЕС для граждан Молдовы — ждать на границе до 10 часов; в Молдове ру

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 9 октября 2025:
1. Где же оно, «бабье лето»: Ливни накрыли Молдову — синоптики о том, когда вернётся солнце и тепло.
2. К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!
3. В Молдове рухнула финансовая пирамида, в которой участвовали политики, силовики и прокуроры: Люди потеряли десятки миллионов евро.
4. Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.
5. Правительство Молдовы объявило о выдаче компенсаций за электроэнергию аж на два месяца: О том, сколько будет стоить свет — не уточняется.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.
В ходе проверки тетрадей на полях и обложках у многих ребят обнаружены нацистские свастики и руны (далее…).
Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.
Эксперты по недвижимости утверждают, что основной причиной низких продаж являются чрезвычайно высокие цены на жилье (далее…).
Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.
Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).