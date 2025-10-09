Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка Дана Карагусова вернулась из космоса

Состоялся исторический полет казахстанки Даны Карагусовой в космос на корабле New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. О том, что предпринимательница Дана Карагусова вернулась из космоса, написал ее сын в Threads Айтуар Алибеков.

Источник: instagram.com/stories/aituar.alibekov

Вернулась. Первый космический турист из Казахстана и СНГ. Люблю и горжусь тобой, Мам.

написал он

Айтуар Алибеков перед полетом рассказал, что на днях презентовали всей команде нашу страну. Восхитившись этим, миссию и экипаж решили назвать Space Nomads.

По писал, что первая казашка-космонавт поделилась снимком с борта корабля. Казахстанский блогер и предприниматель Бейбит Алибеков с воодушевлением отреагировал на исторический полет своей экс-супруги, бизнес-леди Данны Карагусовой, ставшей первой женщиной из Казахстана, побывавшей в космосе.

Узнать больше по теме
Джефф Безос: биография, бизнес и личная жизнь основателя Amazon
Одним из богатейших предпринимателей мира считается американский бизнесмен Джефф Безос, основавший компанию Amazon. На протяжении многих лет он занимает топовые места в рейтингах наиболее состоятельных людей современности. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше