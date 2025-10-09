Казахстанка Дана Карагусова вернулась из космоса

Вернулась. Первый космический турист из Казахстана и СНГ. Люблю и горжусь тобой, Мам.
Айтуар Алибеков перед полетом рассказал, что на днях презентовали всей команде нашу страну. Восхитившись этим, миссию и экипаж решили назвать Space Nomads.
По писал, что первая казашка-космонавт поделилась снимком с борта корабля. Казахстанский блогер и предприниматель Бейбит Алибеков с воодушевлением отреагировал на исторический полет своей экс-супруги, бизнес-леди Данны Карагусовой, ставшей первой женщиной из Казахстана, побывавшей в космосе.