Какие города России могут затонуть: ученые бьют тревогу

Угроза затопления из-за климатических изменений и подъема уровня Мирового океана нависла над прибрежными территориями России. По оценке океанолога Филиппа Сапожникова, к концу века под воду могут уйти Азов, южный Ростов-на-Дону, керченское побережье, ряд районов Санкт-Петербурга и часть Кронштадта.
Прогнозируемый подъем уровня Мирового океана составит 0,3−0,65 метра к 2100 году (при неблагоприятном развитии событий — 1,3 метра), а к 2300 году этот показатель может достичь 5,6 метра, сообщил эксперт.
По словам ученого, поскольку все выводы основаны исключительно на моделировании наблюдаемых процессов, к этим перспективам пока следует относиться как к теоретическим расчетам, а не окончательным прогнозам.
Сапожников также подчеркнул, что уровень океана растет из-за таяния ледников и прогрева глубинных вод, что приводит к расширению воды.
Ранее KP.RU писал, что в течение ближайших 50−70 лет климатические условия Москвы могут измениться с умеренно-континентальных на тропические.