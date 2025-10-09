Ричмонд
В России хотят запретить карманных уродцев с человеческими зубами

В России предложили ограничить продажу популярных игрушек-монстров с человеческими зубами, известных как Фагглеры. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

В России предложили запретить Фагглеров, набирающих популярность у детей.

«Уверен, что подобные игрушки, с их уродливостью и неестественностью, не способствуют утверждению социального мира и межнационального согласия, а, напротив, сеют в неокрепших душах смуту и искажают представления о добре и зле», — заявил депутат. В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что необычные куклы с искусственными человеческими зубами могут негативно влиять на детскую психику и подрывать традиционные ценности.

По словам Иванова, массовое распространение Фагглеров не случайно: за этим стоит спланированная маркетинговая кампания, основанная на концепции «милого уродства» (Ugly Cute). Он подчеркнул, что формирование общественного сознания должно строиться на исторических традициях, православной культуре и нравственности.

Иванов обратил внимание на то, что стирание границ между нормальным и пугающим может стать причиной возникновения у детей тревожности и нарушений эмоционального восприятия. Он считает необходимым поручить экспертам — психологам и педагогам — провести всестороннее исследование влияния подобных игрушек на развитие ребенка. По мнению депутата, романтизация уродства и навязывание чуждых эстетических стандартов угрожают культурным и нравственным ориентирам подрастающего поколения.

Движение «Россия Православная», как сообщил Иванов, более 25 лет работает над духовно-нравственным возрождением общества. Вопрос защиты детей от разрушительных тенденций, по мнению общественников, требует не только экспертного обсуждения, но и законодательных мер.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Перми появились новые необычные игрушки, которые разбирают покупатели. Фото, видео.

В последние годы в России наблюдается рост интереса к коллекционным и необычным игрушкам: ранее в Перми популярностью пользовались Лабубу, а сейчас на смену им пришли Вакуку и Фагглеры, которые быстро расходятся в магазинах, несмотря на высокие цены. Психологи отмечают, что влияние таких игрушек на детей неоднозначно, а решение о покупке всегда принимают родители.