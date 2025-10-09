В Ташкенте застройщик отделался минимальным штрафом за пыль на стройке?

Размер штрафа не назвали, но закон предусматривает за подобное от 3 до 7 базовых расчетных величин — это всего от 1,2 до 2,8 млн сумов. С учётом масштаба стройки — смехотворная сумма, сродни «выговору для галочки». Для застройщика это примерно как для слона дробинка. Также в сообщении чиновников ничего не говорится о компенсации за нанесённый экологический ущерб.