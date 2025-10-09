В Ташкенте застройщик отделался минимальным штрафом за пыль на стройке?

Что показала проверка?
Как сообщили в Управлении экологии города Ташкента, инспекторы на месте подтвердили: в ходе строительства были нарушены экологические требования и нормы, пыль с площадки создала реальные неудобства для жителей соседних домов и строительные работы нанесли негативное воздействие на окружающую среду.
Как наказали нарушителя?
Против застройщика возбудили дело по статье 85 Кодекса об административной ответственности («Выброс загрязняющих веществ и биологических организмов в атмосферный воздух, вредное физическое воздействие на него или потребление атмосферного воздуха с нарушением установленных требований»).
Размер штрафа не назвали, но закон предусматривает за подобное от 3 до 7 базовых расчетных величин — это всего от 1,2 до 2,8 млн сумов. С учётом масштаба стройки — смехотворная сумма, сродни «выговору для галочки». Для застройщика это примерно как для слона дробинка. Также в сообщении чиновников ничего не говорится о компенсации за нанесённый экологический ущерб.
Почему не применили более строгую статью?
Остаётся загадкой, почему дело не возбудили по статье 85−1 — «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха на строительных площадках». Там штраф — уже 10 БРВ (4,1 млн сумов), а при повторном нарушении — целых 50 БРВ (20 млн сумов). Такая мера явно могла бы сильнее мотивировать застройщиков не пылить направо и налево.
Пока экологи «наказывают» строителей минимальными штрафами, пыль так и будет оседать на окнах и легких жителей города. Видимо, до более серьёзного отношения к экологии в столице нам ещё далеко.