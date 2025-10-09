Новосибирские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новосибирской области из-за ухудшения погодных условий энергетики перешли в режим повышенной готовности. Он продлится до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».
— 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному устранению нарушений. При необходимости резервное энергоснабжение обеспечат 12 передвижных генераторов мощностью 2,32 МВт, — добавили в пресс-службе.
Новосибирцев просят соблюдать правила безопасности вблизи ЛЭП, а также не подходить к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров.