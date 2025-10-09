В центре Красноярска из-за дорожного ремонта поменяли схему движения автобуса № 85

Как сообщили в департаменте транспорта, маршрутки будут объезжать закрытый участок: сворачивать с проспекта Мира на улицу Карла Маркса не через улицу 9 Января, а через улицу Сурикова. Из маршрута будет исключена остановка «Парижской Коммуны» на проспекте Мира. Вместо этого автобусы № 85 будут останавливаться на остановках «улица Карла Маркса» и «Музей Сурикова».