В центре Красноярска из-за дорожного ремонта поменяли схему движения автобуса № 85

В Красноярске в связи с частичным перекрытием улицы 9 Января для ремонта проезжей части временно меняется схема движения автобуса № 85.

Источник: Freepik

Как сообщили в департаменте транспорта, маршрутки будут объезжать закрытый участок: сворачивать с проспекта Мира на улицу Карла Маркса не через улицу 9 Января, а через улицу Сурикова. Из маршрута будет исключена остановка «Парижской Коммуны» на проспекте Мира. Вместо этого автобусы № 85 будут останавливаться на остановках «улица Карла Маркса» и «Музей Сурикова».

Такая схема будет действовать до окончания работ на участке.

Напомним, этим летом на улице 9 Января проводится капитальный ремонт теплосетей, из-за чего автобусы № 85 ездили по аналогичной схеме.