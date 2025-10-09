Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский боец UFC рассказала, что ее удивило в Бразилии

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC), спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска рассказала URA.RU, что ее удивило в крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро. Одним из ярких впечатлений стал контраст между районами города.

Боец UFC Ирина Алексеева проведет бой в ночь с 11 на 12 октября.

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC), спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска рассказала URA.RU, что ее удивило в крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро. Одним из ярких впечатлений стал контраст между районами города.

«Мы с командой приехали за 9 дней до боя и сняли квартиру в районе Фламенко, выйдя из такси мы были ошарашены запахами странными. Через каждые 50 метров нам встречались очень грязные бомжи на асфальте спящие, вот мы и поняли что за запахи», — рассказала Алексеева корреспонденту URA.RU.

По ее словам в другом районе, где находится гостиница от UFC чувствуется цивилизация. «До сих пор находимся под неизгладимым впечатлением от того, как 40 минут дороги из районов в район меняют все вокруг. И какая разная жизнь в одном городе», — сообщила Алексеева.

Свой бой в промоушене UFC Ирина Алексеева проведет в ночь с 11 на 12 октября. Ее соперницей выступит местная спортсменка Беатрикс Мескита.

Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице.