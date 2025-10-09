СК опроверг информацию о номере телефона главы пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Информация о появившемся в сети телефоне главы пропавшей в походе семьи Сергея Усольцева в Красноярском крае не подтверждается, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в Telegram-канале Kras Mash появилась информация о том, что телефон пропавшего Сергея Усольцева якобы появился в сети. Также предполагалось, что это мошенники восстановили сим-карту.
«Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет», — сказал собеседник.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 — 3,5 часа.
В поисках участвуют добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из соседних регионов, а также Москвы, 7 октября к поиску присоединились 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ. Поиски осложняет плохая погода — на местности выпал снег. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения семьи, в приоритете — несчастный случай, криминальные версии не нашли своего подтверждения.