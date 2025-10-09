Экс-глава Линево Грушевой проиграл голосование на пост председателя Совета депутатов

На первой сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево, состоявшейся 8 октября, был избран новый председатель. Им стала депутат с большим стажем, директор детского образовательного центра Ольга Ковалева.
За её кандидатуру проголосовали 14 депутатов.
Её конкурентом был бывший глава посёлка Дмитрий Грушевой, выдвинутый от КПРФ, который получил поддержку восьми народных избранников, сообщает «Весь Искитим». Для Ольги Ковалевой это уже четвертый созыв в качестве депутата, причем в одном из предыдущих созывов она уже занимала пост председателя Совета, а в другом — была его заместителем.
На сессии также избрали заместителя председателя — им стала член ЛДПР Татьяна Тимофеева. Половину мест в новом составе Совета занимают представители «Единой России», также в него вошли депутаты от «Новых людей», «Справедливой России» и КПРФ.
Напомним, что Дмитрий Грушевой победил на выборах депутатов в своём округе, несмотря на иск губернатора о недоверии. После он подал заявление об увольнении с поста главы посёлка, а на следующий день суд также принял решение о снятии его с должности.