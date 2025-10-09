Экс-глава Линево Грушевой проиграл голосование на пост председателя Совета депутатов

Её конкурентом был бывший глава посёлка Дмитрий Грушевой, выдвинутый от КПРФ, который получил поддержку восьми народных избранников, сообщает «Весь Искитим». Для Ольги Ковалевой это уже четвертый созыв в качестве депутата, причем в одном из предыдущих созывов она уже занимала пост председателя Совета, а в другом — была его заместителем.