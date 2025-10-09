В Новосибирске из-за обильного снегопада выстроились очереди на АЗС

Водители спешат заправить свои автомобили, готовясь к ухудшению дорожных условий и возможным заторам.
По состоянию на утро, многие АЗС в городе заполнены автомобилями, ожидающими своей очереди. Некоторые водители сообщают о длительном времени ожидания, которое может достигать до часа.
Снегопад уже привел к осложнению дорожной обстановки, с образованием наледи и ухудшением видимости. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила безопасности.
Ранее «Сиб.фм» писал, что цены на такси взлетели в Новосибирске из-за сильного снегопада утром 9 октября.