В Красноярском крае начали выдавать автономера с кодом «224»

В Красноярском крае началась выдача автомобильных номеров новой серии с кодом региона «224». Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
Новая серия номерных знаков последовательно заменит прежние комбинации «124» и «24», так как буквенно-цифровые вариации с ними оказались практически исчерпаны. Владельцы автомобилей, которые сейчас обращаются для постановки транспорта на учет, уже начали получать обновленные государственные регистрационные знаки.
По информации ведомства, переход на новые номера будет осуществляться постепенно во всех отделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов. Процесс будет регулироваться исключительно степенью использования старых серий в каждом конкретном пункте. Специалисты рекомендуют владельцам транспортных средств не беспокоиться при получении номеров с новым кодом региона.