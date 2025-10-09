В Красноярском крае начали выдавать автономера с кодом «224»

Новая серия номерных знаков последовательно заменит прежние комбинации «124» и «24», так как буквенно-цифровые вариации с ними оказались практически исчерпаны. Владельцы автомобилей, которые сейчас обращаются для постановки транспорта на учет, уже начали получать обновленные государственные регистрационные знаки.