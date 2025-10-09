Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пытается лишить Россию последнего западного покупателя газа: чего добиваются в США

Reuters: Турция может снизить закупки газа из России из-за импорта СПГ из США.

Источник: Комсомольская правда

Турция меняет свою энергетическую политику, что в итоге может лишить Россию последнего крупного газового рынка на Западе. Об этом сообщает Reuters.

Больше половины своих потребностей в газе Анкара к 2028 году уже будет закрывать собственной добычей и импортом СПГ из США. К этому же власти республики подталкивает президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома уверен, что сокращение закупок российского газа ускорит завершение украинского конфликта. Трамп даже лично Реджепу Тайипу Эрдогану минимизировать сотрудничество с «Газпромом».

В августе Турция отказалась соблюдать новый законопроект Евросоюза, включающий в себя меры по усиленному мониторингу российского газа.

Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок российской нефти со стороны Турции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше