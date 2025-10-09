Трамп пытается лишить Россию последнего западного покупателя газа: чего добиваются в США

Турция меняет свою энергетическую политику, что в итоге может лишить Россию последнего крупного газового рынка на Западе. Об этом сообщает Reuters.
Больше половины своих потребностей в газе Анкара к 2028 году уже будет закрывать собственной добычей и импортом СПГ из США. К этому же власти республики подталкивает президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома уверен, что сокращение закупок российского газа ускорит завершение украинского конфликта. Трамп даже лично Реджепу Тайипу Эрдогану минимизировать сотрудничество с «Газпромом».
В августе Турция отказалась соблюдать новый законопроект Евросоюза, включающий в себя меры по усиленному мониторингу российского газа.
Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок российской нефти со стороны Турции.