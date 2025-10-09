Мэр Омска пригласил гостей на губернские ярмарки

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил гостей на губернские ярмарки. Они работают каждые пятницу и субботу с 8 до 15 часов на четырёх рынках города.
Товары там реализуют более 60 сельхозпроизводителей из разных районов Омской области. Это колбасы и мясная продукция, полуфабрикаты, выпечка, молоко, сметана и масло, а также мёд из Алтайского края.
Вся продукция проверена. Продавцы имеют разрешения на торговлю.
Традиционно к Новому году на рынки Омска завозят мясо уток и гусей. Ассортимент губернских ярмарок стараются значительно расширить к праздникам.