Мэр Омска пригласил гостей на губернские ярмарки

Ярмарки работают каждые пятницу и субботу по четырём адресам.

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил гостей на губернские ярмарки. Они работают каждые пятницу и субботу с 8 до 15 часов на четырёх рынках города.

Товары там реализуют более 60 сельхозпроизводителей из разных районов Омской области. Это колбасы и мясная продукция, полуфабрикаты, выпечка, молоко, сметана и масло, а также мёд из Алтайского края.

Вся продукция проверена. Продавцы имеют разрешения на торговлю.

Традиционно к Новому году на рынки Омска завозят мясо уток и гусей. Ассортимент губернских ярмарок стараются значительно расширить к праздникам.