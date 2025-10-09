Ричмонд
Такси в Новосибирске подорожало из-за сильного снегопада

Источник: Getty Images

Утром во вторник, 7 октября, жители Новосибирска столкнулись с резким ростом цен на такси. Из-за обильного снегопада стоимость поездок подскочила в разы — некоторые маршруты превысили 1 тысячу рублей. Об этом пишет Сиб.фм.

По данным сервиса «Яндекс. Такси», дорога от улицы Заречной до Кавалерийской (около 40 минут в пути) оценивается в 663 рубля, а поездка от Кубовой до Кавалерийской — уже в 740 рублей.

Даже короткие маршруты заметно подорожали, например, 12-минутная поездка от улицы Ипподромской до площади Калинина стоит около 650 рублей. Добраться до аэропорта теперь можно минимум за 1 618 рублей — и это по тарифу «эконом».

Кроме того, увеличилось время ожидания автомобиля, вместо привычных пяти минут горожанам приходится ждать такси по 20−30 минут.