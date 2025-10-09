Ричмонд
Собчак задолжала за коммуналку: Суд удовлетворил три иска

РИАН: Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам.

Источник: Комсомольская правда

Судебный орган Москвы удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак.

«Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены», — передает агентство.

При этом информация о точной сумме, взысканной с Собчак, не приводится.

Кроме этого, накануне в отношении артиста Мити Фомина была инициирована судебная процедура по взысканию денежных средств на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 ноября с россиян смогут взыскивать налоговые долги без суда — новый закон позволяет ФНС списывать деньги при отсутствии спора по налогам, штрафам и сборам.