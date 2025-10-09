Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мошенников надо приравнять к убийцам»: Иосиф Пригожин рассказал, как их с Валерией пытались обмануть

Иосиф Пригожин предложил приравнять мошенников к убийцам.

Источник: Комсомольская правда

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал, как его с женой, заслуженной и народной артисткой РФ Валерией пытались обмануть мошенники.

По словам Иосифа, ему постоянно звонят какие-то люди, которые предупреждают его о якобы собрании ТСЖ. Но он, как человек опытный, сразу сбрасывает звонок.

«Технологии сегодня шагнули далеко вперед. Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — рассказал продюсер.

Валерия добавила, она сразу же позвонила этому человеку по другому телефону, тогда и выяснилось, что его взломали.

Пригожин уверен, что аферистов нужно приравнивать к убийцам и спрашивать с них по полной, иначе они не остановятся:

«Что происходит с пожилыми людьми, с теми, кто не сталкивался с этим? Я считаю, что мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся и будут продолжать этот грабеж», — подчеркнул продюсер.

Сейчас мошенники придумывают все более хитрые и изощрённые схемы. Так, например, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС рассказывал, что аферисты начали представляться родственниками высокопоставленных чиновников и предлагать инвестиции в некие «криптопроекты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Иосиф Пригожин: Пугачева многим поломала судьбы.