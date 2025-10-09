«Мошенников надо приравнять к убийцам»: Иосиф Пригожин рассказал, как их с Валерией пытались обмануть

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал, как его с женой, заслуженной и народной артисткой РФ Валерией пытались обмануть мошенники.
По словам Иосифа, ему постоянно звонят какие-то люди, которые предупреждают его о якобы собрании ТСЖ. Но он, как человек опытный, сразу сбрасывает звонок.
«Технологии сегодня шагнули далеко вперед. Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — рассказал продюсер.
Валерия добавила, она сразу же позвонила этому человеку по другому телефону, тогда и выяснилось, что его взломали.
Пригожин уверен, что аферистов нужно приравнивать к убийцам и спрашивать с них по полной, иначе они не остановятся:
«Что происходит с пожилыми людьми, с теми, кто не сталкивался с этим? Я считаю, что мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся и будут продолжать этот грабеж», — подчеркнул продюсер.
Сейчас мошенники придумывают все более хитрые и изощрённые схемы. Так, например, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС рассказывал, что аферисты начали представляться родственниками высокопоставленных чиновников и предлагать инвестиции в некие «криптопроекты».
