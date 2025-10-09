«Раньше открывала дверь ногой во все кабинеты»: Пригожин назвал лицемерным интервью Пугачевой

«Я считаю, что большее количество сказанного ею в интервью — абсолютное лицемерие. Ей надо было оправдаться перед детьми, почему она уехала. Мы ни в коем случае не умаляем ее талант, она большая артистка. Почему уехала? Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние… Она нигде бесплатно не выступала. В отличие от нас, которые ходят бесплатно на телевидение, им всегда платили. И Максиму (Максим Галкин*), и Алле», — заключил он.