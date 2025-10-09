«Раньше открывала дверь ногой во все кабинеты»: Пригожин назвал лицемерным интервью Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное интервью уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Речь об этом шла в эфире «Радио Комсомольская правда».
По его словам, ранее Пугачева имела очень большой авторитет и чувствовала себя хозяйкой в шоу-бизнесе. Он считает, что большее количество сказанного ею в недавнем интервью — это лицемерие. Таким образом, утверждает Пригожин, Алла Пугачева хотела оправдаться перед детьми за отъезд из страны.
«Я считаю, что большее количество сказанного ею в интервью — абсолютное лицемерие. Ей надо было оправдаться перед детьми, почему она уехала. Мы ни в коем случае не умаляем ее талант, она большая артистка. Почему уехала? Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние… Она нигде бесплатно не выступала. В отличие от нас, которые ходят бесплатно на телевидение, им всегда платили. И Максиму (Максим Галкин*), и Алле», — заключил он.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что интервью Аллы Пугачевой может стать вещественным доказательством.
* Признан иноагентом на территории России.
