Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Раньше открывала дверь ногой во все кабинеты»: Пригожин назвал лицемерным интервью Пугачевой

Иосиф Пригожин назвал интервью Пугачевой лицемерным.

Источник: Комсомольская правда

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное интервью уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Речь об этом шла в эфире «Радио Комсомольская правда».

По его словам, ранее Пугачева имела очень большой авторитет и чувствовала себя хозяйкой в шоу-бизнесе. Он считает, что большее количество сказанного ею в недавнем интервью — это лицемерие. Таким образом, утверждает Пригожин, Алла Пугачева хотела оправдаться перед детьми за отъезд из страны.

«Я считаю, что большее количество сказанного ею в интервью — абсолютное лицемерие. Ей надо было оправдаться перед детьми, почему она уехала. Мы ни в коем случае не умаляем ее талант, она большая артистка. Почему уехала? Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние… Она нигде бесплатно не выступала. В отличие от нас, которые ходят бесплатно на телевидение, им всегда платили. И Максиму (Максим Галкин*), и Алле», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что интервью Аллы Пугачевой может стать вещественным доказательством.

* Признан иноагентом на территории России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Иосиф Пригожин: Пугачева многим поломала судьбы.